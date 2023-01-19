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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 09:27
28
Сегодня, 09:27
28
Фото: gov.kz

В Казахстане восстановили доступ к сайту ВОЗ

Сайт ВОЗ на территории Казахстана работает в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"Министерством здравоохранения РК совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Казахстана к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения", —говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int) на территории Казахстана, объясняя это тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.

"По предложению казахстанской стороны, на официальном веб-сайте ВОЗ был изменён информационный бюллетень о суициде. В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования", — сообщили в Минздраве.

Всемирная организация здравоохранения является органом направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира.С момента вступления РК в ВОЗ в 1992 году, ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.

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#ВОЗ #Минздрав #сайт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:27
28
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