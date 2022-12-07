МИОР обратилось в суд для разблокировки сайта ВОЗ в Казахстане

Министерство информации и общественного развития пытается решить проблему блокировки сайта Всемирной организации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Решение о блокировке сайта ВОЗ было принято больше месяца назад судом по заявлению прокурора Талгарского района.

"После того, как к нам пришло такое решение из Талгарского суда, сайт ВОЗ автоматически заблокировали. Мы направили соответствующее письмо в суд в связи с вопросом возврата их решения. Сейчас мы стараемся его открыть. Так как это решение суда, этот вопрос сейчас находится под нашим наблюдением", - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.