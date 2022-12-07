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  • МИОР обратилось в суд для разблокировки сайта ВОЗ в Казахстане
aa.com.tr Сегодня, 12:20
156
Сегодня, 12:20
156
Фото: aa.com.tr

МИОР обратилось в суд для разблокировки сайта ВОЗ в Казахстане

Министерство информации и общественного развития пытается решить проблему блокировки сайта Всемирной организации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz

Решение о блокировке сайта ВОЗ было принято больше месяца назад судом по заявлению прокурора Талгарского района.

"После того, как к нам пришло такое решение из Талгарского суда, сайт ВОЗ автоматически заблокировали. Мы направили соответствующее письмо в суд в связи с вопросом возврата их решения. Сейчас мы стараемся его открыть. Так как это решение суда, этот вопрос сейчас находится под нашим наблюдением", - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. 

Напомним, прокурор Талгарского суда заявил, что на сайте Всемирной организации здравоохранения были размещены сведения о методах, способах и рекомендациях суицида.

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#суд #ВОЗ #МИОР
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 12:20
156
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