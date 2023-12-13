В Казахстане трудоустроено только 30% молодёжи с инвалидностью - депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Абдиев в депутатском запросе поднял проблему низких показателей трудоустроенности среди молодёжи с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что по инициативе депутатской группы "Инклюзивный Парламент" организовано заслушивание информации уполномоченных государственных органов по исполнению Национального плана.

"Из предоставленного отчета видно, что всего проведено 50 мероприятий из 95, что свидетельствует о недостаточной динамике выполнения национального плана. Это может говорить о низкой эффективности управления и неоптимальном расходовании ресурсов. Низкая доля трудоустроенной работоспособной молодежи: Отмечается, что только 27,8 процента трудоспособной молодежи с ограниченными возможностями трудоустроено. Это свидетельствует о неэффективности мер по обеспечению экономической независимости и качественной занятости для данной категории граждан", - подчеркнул мажилисмен.

Кроме того, по его словам, имеется неопределенность в планах дальнейшей работы. Не содержит четких планов по дальнейшему совершенствованию системы работы с лицами

с ограниченными возможностями.

В этой связи, Абдиев предлагает разработать конкретные шаги и стратегии для дальнейшего совершенствования системы работы с лицами с ограниченными возможностями, включая установление четких целей и мероприятий на будущее.