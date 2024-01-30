В Казахстане стало больше курильщиков

Продажи сигарет в Казахстане в 2023 году взлетели на 69%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"Реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь–ноябрь 2023 года 29,4 млрд шт. В натуральном выражении производство сигарет и папирос выросло на 4%, до 18,1 млрд шт", - сообщают аналитики.

Между тем, за год цены на сигареты увеличились сразу на 18,8%, годом ранее был зафиксирован рост цен на 16,8%.

"Казахстанские табачные фабрики обеспечили спрос на сигареты и папиросы менее чем на половину: по итогам января–ноября 2023 года их доля составила 48,5% — значительно меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 74,7%", - пишет издание.

Доля импорта, в свою очередь, выросла с 25,3% до 51,5%, а объём — с 5,6 млрд до 17,7 млрд шт. Экспорт табачных изделий увеличился на 11,9%, до 5,1 млрд шт.

Тем временем под запрет попали конкуренты "обычных" табачных изделий — вейпы. Закон о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов одобрили в Мажилисе в первом чтении. Следующим этапом поправки должны рассмотреть в Сенате, а затем отправить на подпись президенту Токаеву. Запрет на вейпы в Казахстане обсуждают из-за того, что в выделяемом ими дыме много химических веществ, влияние которых до конца ещё не изучено.