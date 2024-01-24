Мажилис принял законопроект о полном запрете вейпов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мажилисмены во втором чтении приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", передаёт BaigeNews.kz. В рамках него в Казахстане введут уголовную ответственность за распространение вейпов. Запрещена также их продажа.
Также внесены поправки редакционного характера - поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой.
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в ряд других законодательных актов.
Помимо этого в рамках законопроекта планируется страховать профотвественность медработников.
Далее документ будет направлен в Сенат Парламента на рассмотрение.
Самое читаемое
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Подземные толчки в Алматы: люди спешно покидают дома
- Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале
- Самолёт не мог приземлиться в Алматы из-за подземных толчков
- Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС