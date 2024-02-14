В Казахстане разрешили переводить ребёнка в другую школу в середине четверти

В Казахстане изменили норму, по которой перевести ребёнка из одной школы в другую можно только во время каникул, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Раньше ребёнка из одной школы в другую можно было перевести только во время каникул. Тогда было много жалоб со стороны родителей. Представьте, семья переехала в другую часть города, а ребёнок вынужден ездить в старую школу через весь город до конца четверти. Мы внесли изменения в приказ и с 10 февраля это ограничение сняли", - сказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев.

Ранее Минпросвещения по просьбе родителей изменило сроки приёма в первый класс. Теперь родители могут сдавать документы с 1 апреля по 31 августа, а не по 1 августа, как было до этого. Также был изменён срок приёма заявлений в десятый класс с 15 августа на 31 августа.