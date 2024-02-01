Срок приёма документов в первый и десятый классы продлили в Казахстане

Минпросвещения по просьбе родителей внесло изменения в Правила приёма в образовательные организации, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее срок приёма в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа. Теперь родители или иные законные представители ребёнка смогут сдать документы с 1 апреля по 31 августа.

Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Согласно новым правилам появилась возможность поменять учебное заведение в течение всего года.

Срок приёма заявлений в десятый класс изменён с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приёма в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.

Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11 классах школы.