В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы

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Правительство приняло постановление, разрешающее казахстанцам ставить на учёт автомобили, завезённые в страну под видом автозапчастей, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала этого года в рамках исполнения поручения главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезённые в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы автомобилей, ввезённых в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов", - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы правительством внесены изменения в соответствующие Правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Для регистрации необходимы:

заявление;

акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностическая карта технического осмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезённых в РК под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

По данным МВД, с начала акции по республике легализовано более 107 тысяч авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.

Напомним, что ещё в начале этого года в МВД не рассматривали возможность постановки на учёт машин, завезённых в страну по частям и собранных уже на месте. Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха даже давал совет владельцам авто-конструкторов, находящихся в Казахстане без регистрации. Он предложил водителям разобрать свои машины по частям и продать.

Уже в феврале начальник управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков сообщил, что в МВД прорабатывает вопрос о легализации "конструкторов".

В марте на портале "Открытые НПА" появился проект правил легализации собранных из запчастей автомобилей. Один из их пунктов подразумевал запрет на выезд из страны таких машин и их дальнейшую перепродажу.