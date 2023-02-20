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Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия – МВД о легализации авто
Начальник Управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков прокомментировал ситуацию с легализацией транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, МВД нашей республики прорабатывает вопрос о легализации всех транспортных средств, завезённых на территорию Казахстана до 1 сентября. Это также касается автомобилей, ввезённых в страну по запчастям – так называемых "конструкторов". Их регистрацию планируется начать в течение месяца-полтора.
Как пояснил Чупеков, на сегодня остаётся открытым вопрос по дистанционному снятию с учёта транспортных средств, зарегистрированных в России, Кыргызстане и Армении. Однако он заверил, что МВД и правительство принимает меры по решению данного вопроса.
"Легализация идёт. Только в Астане ежесуточно легализуется больше 100 транспортных средств. Есть определённые сложности с программой. Для нас это всё ново. Ни одна страна ранее не проводила легализацию. Это не простая легализация транспортных средств, это легализация иностранных транспортных средств, ранее состоявших на учёте в соседних государствах. Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия", - заявил он.
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