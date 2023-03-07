Легализованным машинам-конструкторам запретят выезжать за пределы Казахстана

Фото: portamur.ru

В правительстве определились с правилами легализации автомобилей , завезённых в страну до 1 сентября 2022 года в виде запасных частей. К таким авто будут предъявлять особые требования, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в проекте изменённого постановления правительства "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезённых на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортёров), а также категорий транспортных средств". Он опубликован на портале "Открытые НПА".

Он регулирует порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких машин от расширенных обязательств производителей (импортёров).

Так, в случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, предлагается допустить применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге на основании:

Заявления, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства; Акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел; Диагностической карты технического осмотра.

В правилах указано, что машины-трансформеры после легализации могут эксплуатироваться только на территории Казахстана.