В Казахстане разработают новую концепцию молодёжной политики

В ходе заседания Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что на площадке Совета будет разработан один из важнейших документов – новая Концепция молодёжной политики. Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики.

Отмечается, что при разработке документа его создатели используют аналитические данные ежегодного национального доклада "Молодёжь", независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи. Этот вопрос поднимал в Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны" Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что "распространение наркотиков, в том числе синтетических, представляет страшную угрозу благополучию будущих поколений".

В дискуссии вместе с членами Совета участвовали министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссёр и продюсер документального фильма "Соль" Ринат Балгабаев. Они рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, и вопросах профилактики и лечения наркомании.

Ряд предложений по профилактике наркозависимости озвучили представители НПО и эксперты, которые принимали участие в заседании совета.

По итогам заседания Совета выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.