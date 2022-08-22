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pixabay.com Вчера, 22:35
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Фото: pixabay.com

В Казахстане разработают новую концепцию молодёжной политики

В нур-Султане состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В ходе заседания Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что на площадке Совета будет разработан один из важнейших документов – новая Концепция молодёжной политики. Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики.

Отмечается, что при разработке документа его создатели используют аналитические данные ежегодного национального доклада "Молодёжь", независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи. Этот вопрос поднимал в Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны" Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что "распространение наркотиков, в том числе синтетических, представляет страшную угрозу благополучию будущих поколений".

В дискуссии вместе с членами Совета участвовали министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссёр и продюсер документального фильма "Соль" Ринат Балгабаев. Они рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, и вопросах профилактики и лечения наркомании.

Ряд предложений по профилактике наркозависимости озвучили представители НПО и эксперты, которые принимали участие в заседании совета. 

По итогам заседания Совета выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.

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#молодежь #Ерлан Қарин #наркотики
Вчера, 22:35
500
Журналист

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