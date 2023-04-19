В Казахстане появится комплексная программа ГЧП в соцсфере

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Президент поручил правительству подготовить Комплексную программу государственно-частного партнёрства в социальной сфере, передаёт BaigeNews.kz.

"Следует в полной мере использовать институт государственного-частного партнёрства и подушевого финансирования, особенно для привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру. В декабре прошлого года мною подписаны законодательные поправки, направленные на внедрение новой модели ГЧП. Приняты меры для обеспечения прозрачности процедур отбора частных партнёров, ограничено участие квазигосударственных предприятий. Тем самым созданы условия для вовлечения бизнеса в реализацию государственных проектов. Данный инструмент должен максимально использоваться при реализации новых национальных проектов. Поручаю правительству подготовить Комплексную программу ГЧП в социальной сфере",