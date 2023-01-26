В Казахстане почти на 3% сократились грузоперевозки за год

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Перевозки грузов всеми видами транспорта в Казахстане за январь-декабрь 2022 года снизились на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики АСПР РК.

Всего за отчётный период было перевезено 3,8 миллиарда тонн.

Так, основная доля перевозок грузов приходится на грузовой автомобильный транспорт - 82,5 процента, где было перевезено 3,2 миллиарда тонн груза.

К слову, грузооборот за 12 месяцев прошлого года составил 603 миллиарда тоннокилометров. В том числе грузооборот железнодорожного транспорта 311 926 миллиона тоннокилометров (рост к январю-декабрю 2021 года составил 4,3 процента), автомобильного – 146 227 миллиона тоннокилометров (снижение на 7,6 процента).

Отметим, несмотря на сокращение объема грузоперевозок доходы предприятий от перевозки грузов и багажа по сравнению с январем-декабрём 2021 года выросли на 12,5% и составили 3 264 миллиардов тенге.