В Казахстане побит новый температурный рекорд в феврале

В первой декаде февраля практически на всей территории Казахстана отмечалось значительное потепление, были установлены рекорды как в температурном режиме, так и по количеству выпавших атмосферных осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

8-10 февраля Атлантический циклон, с большим запасом тепла и влаги, обусловил повышение температурного фона и выпадение интенсивных осадков практически на большей части территории Казахстана.

"К примеру, 8 февраля на метеостанции (МС) Актау (Мангистауская область) была зафиксирована максимальная температура воздуха +11,8°С, обновился рекорд 2004 года (+11,1°С), на МС Атырау (Атырауская область) абсолютный максимум составил +10,0°С, таким образом обновился рекорд 2020 года (+9,4°С), на МС Уральск (Западно-Казахстанская область) столбик термометра достиг отметки +2,8°С, тем самым обновился рекорд 1958 года (+2,4°С)", - говорится в сообщении.

10 февраля на МС Актау абсолютный максимум составил +11,4°С, таким образом обновился рекорд 1990 года (+11,1°С), на МС Алматы абсолютный максимум составил +15,4°С, обновился рекорд 2015 года (+14,4°С).

В феврале осадков выпало на большей части республики около и больше нормы в 1,3-6,6 раз.

"Например, 6 февраля в Атырауской области осадков выпало больше месячной нормы: на МС Атырау - 14 мм (норма 12 мм), на МС Карабау - 15 мм, при норме за месяц 12 мм, на МС Пешной выпало 12 мм (норма 10 мм), 7 февраля на МС Каратобе (Западно-Казахстанская область) - 18 мм (норма 15 мм)", - добавили синоптики.

В столице 9 февраля г. Астана столбик термометра достиг отметки +4°С, обновился рекорд 2004 года (+1,1°С), а самая низкая температура воздуха была зафиксирована 16 февраля -33,2°С. Средняя за месяц температура воздуха составила -13,5°С, что было около нормы (норма: -13,6°С). Количество выпавших атмосферных осадков за месяц составило 27,5 мм, что превысило норму в 1,6 раз, при норме за месяц 17 мм.