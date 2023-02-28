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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:59
136
Сегодня, 08:59
136
Фото: pixabay.com

10% подростков в Казахстане курят вейпы

10 процентов казахстанских подростков употребляют вейпы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Такие выводы сделали специалисты Национального центра общественного здоровья в ходе проведённого анонимного исследования.

Вопросы касались не только вредных привычек, но и психического благополучия, физической активности детей, общения в соцсетях, взаимоотношений в семье и со сверстниками.

Специалисты предлагают разработать комплекс мер по укреплению здоровья детей.

"Нужно запретить продажу вейпов. Также административные меры. В принципе, в Кодексе 110 статьёй предусмотрены меры возрастного ценза, что нельзя продавать табачные изделия лицам младше 21 года. Запрещена выкладка табачных изделий. Но на сегодняшний день не всегда эти нормы соблюдаются", - считает и.о председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова.

Согласно ответам детей, почти 20 процентов подвергаются буллингу в школе. Каждый седьмой подросток ежедневно пьёт сахаросодержащие напитки, и только у трети из них в ежедневном рационе присутствуют фрукты и овощи. Опрос проводили среди почти 7,5 тысячи школьников в возрасте 11-15 лет.

"Мы рекомендуем местным институтам и организациям проводить  локальные исследования, чтобы выявить проблемы подростков. Необходима масштабная система продвижения здорового образа жизни, без гаджетов и вредных привычек", - сказала руководитель офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

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#дети #опрос #вейпинг #курение
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:59
136
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