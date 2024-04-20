В Казахстане пересмотрели сроки экзаменов для школьников из подтопленных регионов

Школьники из подтопленных регионов страны обеспечены необходимыми принадлежностями. Для детей полностью организован учебный процесс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, сегодня около четырёх тысяч детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах, уже разместились в наиболее благоприятных условиях проживания вместе с родителями: около 600 школьников — в круглогодичных детских оздоровительных центрах; почти 2 тысячи — в общежитиях колледжей и вузов; еще около 600 детей — в интернатах инновационных школ-лицеев республиканского значения.

Подготовлен резерв на 7094 места для детей и их родителей. Школьники обеспечены необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой. Для них совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры.

"Наряду с этим для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля отменены в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по мере ситуации", — сказала Мереке Амангелдыкызы.

В настоящее время ведётся работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков. Ассоциации частных организаций образования открыли сбор для помощи пострадавшим. Согласно предоставленным данным, на сегодня собрано более 12 миллионов тенге.

Напомним, по последним данным МЧС РК, по республике 21 944 человека вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 8 778 человек, из них 3 810 детей.