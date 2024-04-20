Паводки в Казахстане: воду удалось отвести от четырёх с половиной тысяч домов
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К этому часу в пострадавших от паводков регионах страны удалось отвести воду от 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий, передаёт BaigeNews.kz.
Из жилых домов населенных пунктов Костанайской области вода отведена полностью, 1 415 жителей городов Костанай, Аркалык и 7 районов вернулись в свои дома. Такие данные озвучил на брифинге в СЦК представитель МЧС РК Аскар Шарип.
По его словам, по республике 21 944 человека вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 8 778 человек, из них 3 810 детей. Откачано свыше 11,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков в паводкоопасных регионах продолжаются.
"Остаются подтопленными 5 860 частных жилых домов и 1 061 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 384 чел. и 5 132 ед. техники, 805 водооткачивающих средств, 380 плавательных средств, 14 воздушных судов", – сказал спикер.