Паводки в Казахстане: воду удалось отвести от четырёх с половиной тысяч домов

К этому часу в пострадавших от паводков регионах страны удалось отвести воду от 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Из жилых домов населенных пунктов Костанайской области вода отведена полностью, 1 415 жителей городов Костанай, Аркалык и 7 районов вернулись в свои дома. Такие данные озвучил на брифинге в СЦК представитель МЧС РК Аскар Шарип.

По его словам, по республике 21 944 человека вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 8 778 человек, из них 3 810 детей. Откачано свыше 11,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков в паводкоопасных регионах продолжаются.