В Казахстане ограничили движение на 46 участках автодорог
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями, ограничение движения действует на 46 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Движение ограничено:
Акмолинская область - 20 участков
По всем направлениям.
Жетысуская область - 1 участок
1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык.
Карагандинская область – 2 участка
1. "Екатеринбург - Алматы" км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской области.
2. "Екатеринбург - Алматы" км.1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. - ПВП Темиртау.
Костанайская область – 4 участка
1. "Жезказган-Петропавловск" км 340-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской области.
2. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-232, уч. г.Тобыл-гр.Акмолинской области.
3. "Екатеринбург-Алматы" км 556-729, уч. г.Тобыл-гр.СКО.
4. "Мамлютка-Костанай" км 180-404, уч. гр.СКО.-г.Тобыл.
Мангистауская область – 4 участка
1. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 338-705, уч. с.Бейнеу-с.Жетыбай.
2. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 705-786, уч. с.Жетыбай-г.Актау.
3. "Жетыбай-Жанаозен-Кендирли-гр.Туркменистана" км. 0-58, уч. с.Жетыбай-г.Жанаозен.
4. "Актау-Курык" км. 13-72, уч. г.Актау-с.Курык.
Павлодарская область - 1 участок
1. "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 205-259, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.
Северо-Казахстанская область – 14 участков
1. "Екатеринбург-Алматы" км. 729-856, уч. гр.Костанайской области-гр.Акмолинской области.
2. "Челябинск-Новосибирск" км. 465-655, уч. гр.РФ-гр.РФ.
3. "Астана-Петропавловск" км. 341-473, уч. гр.Акмолинской области-с.Бесколь.
4. "Петропавловск-Соколовка-гр.РФ" км 11-72 уч. г.Петропавловск-гр.РФ.
5. "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ" км 50-280, уч. гр.Акмолинской области.-гр.РФ.
6. "Жезказган-Петропавловск" км. 595-946, уч. гр.Акмолинской области-с.Бесколь.
7. "Мамлютка-Костанай" км. 0-180, уч. г.Мамлютка-гр.Костанайской области.
8. "Кокшетау-Рузаевка" км. 61-196, уч. гр.Акмолинской области-с.Рузаевка.
9. "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24, уч. с.Саумауколь-Мемориальный комплекс.
10. "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка" км. 0-30, уч. с.Петерфельд-а/д А-16.
11. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 0-228, уч. г.Булаево-с.Рощинское.
12. "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км 0-86, уч. с.Рощинское-с.Волошинка.
13. "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" км 0-119, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево.
14. "Тимирязево-Сарыколь-граница области" км 0-31 уч. с.Тимирязево-граница области.
В связи с улучшением погодных условий ограничение движения снято на 4 участках автомобильных дорог (Актюбинская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 3).
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