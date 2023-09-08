В Казахстане назвали самый "брачный" город

10 сентября в Казахстане отметят День семьи. В Бюро национальной статистики рассказали, сколько всего пар поженились за последние 10 лет. И в каком городе республики за это время сыграли больше всего свадеб, передаёт BaigeNews.kz.

По статистике, по сравнению с 2012 годом количество зарегистрированных браков уменьшилось с 164 тысяч до 128 тысяч в 2022 году. Соответственно коэффициент брачности также пошёл на спад. Если в 2012 году на 1000 человек приходилось 9,81 пар, в 2022 году показатель составил 6,54 пар.

"Если смотреть в разрезе регионов самый высокий коэффициент брачности был зарегистрирован среди жителей Астаны, 8 пар на 1000 человек. Наименьший коэффициент в Акмолинской области и Абай — по 6,1. Стоит отметить за последние 20 лет самый пик вступающих в брак наблюдался именно в 2012-2013 годах. К примеру, в 2002 году коэффициент составлял 6,6", — сообщили в Национальном бюро статистики.

В ведомстве отметили, что одним из факторов снижения количества браков стала особенность возрастной структуры населения, вступающей в брак. Так если на 2010 годы пришлось многочисленное поколение, родившееся в 1985-1990 годах, после 2020 года в бракоспособный возраст вступило поколение, родившееся в 1995-2000 годах, когда в стране наблюдался спад рождаемости.

При этом средний возраст вступления в брак для мужчин, которые женятся в первый раз, составил 28 лет, а у женщин — 25,2 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось количество вступающих в брак.