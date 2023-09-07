Число вступающих в брак снижается в Казахстане

Количество вступающих в брак снизилось в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В этом году поженились меньше 54 тысяч пар. В 2022 году цифра за тот же период была выше на 3%, а 10 лет назад – сразу на 30%. Социологи считают, что такая тенденция связана с растущей урбанизацией и инфляцией. Содержать семью и покупать жильё становится всё дороже.

В алматинском РАГСе каждый месяц женятся около 200 пар. Их средний возраст за последние годы немного подрос. Сейчас мужчины чаще всего вступают в брак в 31 год, а женщины – в 28 лет.

"Время не стоит на месте, люди осознанно к этому приходят. Мы давеча задавали вопрос: "Почему вот вы так вступаете в брак – подаёте заявление после 30?" 32 года, что ли, парню. Он сказал: "Во-первых, нет жилья, во-вторых, кредиты, ну и потом, хочется подготовить себе почву и потом жениться", - говорит руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Алматы Гульзия Баимбетова.

Доля вступивших в брак после 35 лет держится на уровне 20%. Однако социологи говорят, что чаще всего в данном случае речь идёт о повторных браках.