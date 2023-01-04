В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта

Фото: primeminister.kz

Президент назначил нового министра культуры и спорта. Им стал Асхат Оралов, до этого занимавшийся пост исполнительного секретаря партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Указ о назначении Токаев подписал 4 января. Также глава государства подписал указ об освобождении от должности главы министерства Даурена Абаева.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилёва, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилёва.

В 2013-2016 годы — старший специалист отдела протокола Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилёва.

С 2014 по 2016 годы — первый заместитель председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан".

В 2016-2017 годы — и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодёжной политики города Астаны".

В 2017-2018 годы — руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

С января по август 2018 года — директор департамента молодёжной политики министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя Комитета по делам молодёжи и семьи министерства общественного развития РК.

С апреля 2019 по июль 2020 года занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

С июля 2020 по июль 2021 — вице-министр информации и общественного развития РК.

С 2021 по январь 2022 года — заместитель акима города Нур-Султан.

С февраля 2022 года по настоящее время был исполнительным секретарём партии "Amanat".