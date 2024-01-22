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В Казахстане на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних

Сегодня, 16:33
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: Baigenews.kz

Усилить профилактическую работу по вопросам безопасности детей, в том числе совместно с руководством школ поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, в 2023 году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних.

"Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю Правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство", – указал глава государства.

Кроме того, президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также поручено поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

"Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг", – заявил президент Казахстана.

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