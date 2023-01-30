В Казахстане медицинское обеспечение заключённых перешло от МВД к Минздраву

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане медицинское обеспечение заключённых перешло от министерства внутренних дел к Минздраву, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили представители МВД на брифинге в Астане, эта мера позволит предоставлять заключённым широкий спектр современных методов обследования, диагностики и лечения.

Передачу Минздраву функций провели в два этапа. На первом, 1 июля 2022 года, передали наблюдение за заключённых 16-ти следственных изоляторов. На втором этапе, 1 января 2023 года, врачи приступили к медицинскому обслуживанию 64-ёх оставшихся учреждений УИС.

Сейчас здания и помещения медицинского назначения, оборудования и транспорт переведены в безвозмездное пользование поликлиникам, закреплённым за следственными изоляторами. Медицинские части переименованы в медицинские организации. Также передан весь штат медицинских работников УИС.

"Из работавшего медперсонала в штат поликлиник приняты и продолжили работу порядка 800 медицинских работников. В результате заработная плата медицинских работников за лечение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, увеличилась более чем в два раза", — отметили в МВД.

На данный момент в учреждениях УИС устанавливается медицинская информационная система здравоохранения, с помощью которой, проводится электронная регистрация больных. Это облегчает просмотр электронного паспорта здоровья не только по области, но и по всей стране, добавили в МВД.

Ранее в ведомстве сообщили, что в МВД разрабатывают концепцию обеспечения общественной безопасности.