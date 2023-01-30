Концепцию обеспечения общественной безопасности разрабатывает МВД РК

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В МВД приступили к разработке проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге ведомства в Астане сообщили, что концепция станет фундаментом для построения комплексной системы превенции правонарушений, основанной на взаимодействии органов государственной власти, полиции и сообщества.

"Учитывая, что преступность — явление социальное, которое зависит не только от работы полиции, в рамках Концепции планируется вовлечение государственных органов, акиматов в эту работу, установление партнёрства со всеми заинтересованными сторонами и гражданами, а также прозрачная система подотчётности по вопросам общественной безопасности. Кроме того, в Концепции закрепят меры по трансформации работы полиции, переходу от бюрократической в человекоцентричную, клиентоориентированную модель, ориентированную на запросы общества", — сообщили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что ведомство заинтересовано в конструктивных предложениях и приглашает всех заинтересованных граждан и общественные организации принять участие в разработке Концепции и выслать предложения на электронный адрес: сoncept_MVD@mail.kz.