В Казахстане количество трудовых конфликтов снизилось в три раза - Минтруда
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В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о принимаемых мерах по регулированию трудовых отношений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании комиссии по правам человека при президенте РК сообщил, что на сегодня 6,9 миллионов наёмных работников осуществляют трудовую деятельность в порядка 420 активных предприятиях.
"Основной задачей регулирования трудовых отношений является обеспечение баланса интереса сторон трудовых отношений. Мониторинговую работу ежедневно ведём совместно с местными органами по инспекции труда", - сказал он.
Отмечено, что в этом году на забастовку выходили порядка 15 предприятий с остановкой работы на три часа. Большая часть забастовок прошла в Мангистауской, семь – в Атырауской, три – в Западно-Казахстанской, две – в Актюбинской областях. Большинство конфликтов проходили в нефтегазовой сфере, горно-металлургической промышленности, коммунальной сфере. При этом в сравнении с прошлым годом количество трудовых конфликтов снизилось в три раза.
В рамках коллективно-трудовых споров работниками выдвигаются в основном традиционные требования: повышение заработной платы, необходимость их индексации, изменение условий труда.
По словам Сарбасова, все зафиксированные трудовые конфликты были проведены в стихийном формате, без соблюдения процедур, которые есть в трудовом законодательстве. Ряд из них был признан судами незаконными. Только в шести работали профсоюзы.
"Поэтому совместно с федерацией профсоюзов мы активировали праворазъяснительную работу по ведению коллективных переговоров. В трудовой кодекс и закон о профсоюзах мы внесли изменения, в рамках которых мы более чётко конкретизировали этапность проведения коллективно-трудовых сборов, зафиксировали обязательность работодателей в плане создания условий, чтобы работники имели возможность проведения конференций, чтобы не доводить до забастовок", - отметил вице-министр.
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