В Казахстане из-за паводков ограничено движение на 13 автодорогах
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Дорожники информируют водителей об ограничениях на трассах в 6 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 8 апреля 2024 года в 18:00 часов, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения ограничено движение на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 673 км", - говорится в сообщении.
В следующих дорогах ограничено движение для всех видов транспорта:
1. Акмолинская область:
- автодорога "Жезказган - Петропавловск" км. 553-595, участок п.Сурган - гр.Северо-Казахстанской области. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
2. Актюбинская область:
- автодорога "Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз" км. 3-92, участок г.Кандыагаш – г.Эмба. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
3. Атырауская область:
- автодорога "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" км. 4-119, участок п.Доссор-г.Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Мукур - Кульсары" км. 0-136, участок
п.Доссор - г.Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
4. Костанайская область:
- автодорога "Подъезд к с. Мариновка" км. 0-9. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Денисовка Тавриченка - Аршалы - Комаровка" км. 42-96, участок п.Приреченка - п.Комаровка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Костанай - Жаксы - Карабутак-Костанай" км. 4-5, участок улица Гашека - Садовое общество "Весна". В данном участке скопление транспорта отсутствует.
5. Мангистауская область:
- автодорога "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" км. 210-220, участок гр. Атырауской области - п.Боранкул. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
6. Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Рощинское - Корнеевка - Волошинка" км. 0-47, участок с.Рощинскоес.Корнеевка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Жезказган - Петропавловск" км. 701-706, участок п.Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово-Киялы - Рощинское" км. 201-228, участок с.Шагалы - с.Рощинское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Волошинка - Сергеевка - Тимирязево" км. 0-32, участок с.Волошинка - с.Кривощеково. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога "Жезказган - Петропавловск" км. 595-701, участок гр.Акмолинской области - с.Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
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