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В Казахстане безработной молодёжи предлагают вакансии по SMS
Минтруда и социальной защиты населения РК направило более 12 тысяч казахстанцам из числа безработной молодёжи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, казахстанцам были направлены SMS-сообщения о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.
"В целом каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, получения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал "Enbek.kz", центр занятости населения или единый контакт-центр 1414", – проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов.
Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается государственная поддержка, и в проактивном формате оказывать им помощь.
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