Дату выборов акимов районов и городов областного значения назвали в ЦИК

Глава ЦИК озвучил дату выборов акимов районов и городов областного значения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Выборы акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах Казахстана пройдут 5 ноября. Выборы состоятся в 3 городах и 42 районах", - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Зампред ЦИК Константин Петров отметил, что основание для назначения выборов является решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения.

Предполагается, что 15 сентября территориальные избирательные комиссии примут решение о назначении выборов.

"Продлится всего 51 день: с завтрашнего дня до дня голосования, в том числе 20 дней предусмотрено на выдвижение кандидатов, 25 дней - на регистрацию кандидатов. Сразу после этого начнется период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. Накануне голосования - день тишины. Затем - сам день голосования", - сказал зампред ЦИК Константин Петров.