В каких регионах Казахстана ожидается вторая волна паводков

Синоптики "Казгидромета" рассказали о ситуации с паводками в стране, а также о том, в каких регионах ожидается вторая волна, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова на брифинге в СЦК сообщила о рисках второй волны половодья в регионах Казахстана:

"На территории Северо-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан и др.); На территории Западно-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Российской Федерации; На территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Западно-Казахстанской области. На горных реках расположенных на территории Восточно-Казахстанской области период половодья "традиционно" проходят позже равнинных рек", — сказала Алина Исмагулова.

По ее словам, на территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъём уровней воды на реке Есиль. Также подъёмы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура.