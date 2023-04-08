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Сегодня, 10:42
252
252Фото: REUTERS/Nir Elias
В Израиле террорист въехал в толпу людей
Теракт произошёл на набережной в Тель-Авиве. В результате один человек погиб и шестеро ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Как сообщает полиция Израиля, вечером 7 апреля 45-летний мужчина на полной скорости на автомобиле въехал в толпу людей а затем устроил стрельбу. Он сбил шесть пешеходов в парке, после чего автомобиль перевернулся.
На место ЧП прибыл полицейский, который находился рядом и услышал, как опрокинулось авто. После чего террорист был нейтрализован.
При наезде на толпу погиб 36-летний турист из Италии.
В МИД Израиля случившееся назвали терактом. В Сети активно распространяют видео момента наезда.
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