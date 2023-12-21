В Израиле объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали на севере Израиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", — говорится в заявлении.

Ранее ТАСС сообщил, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили полный контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе, откуда действовало военное и административное руководство радикальной организации.

"Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС", — отмечается в заявлении

По информации международных СМИ, израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского движения ХАМАС.

Ранее официальный представитель движения ХАМАС заявил, что организация готова к обмену пленными, и любые инициативы, выдвинутые посредниками Катара и Египта, будут рассмотрены. Условием для переговоров он назвал прекращение израильских бомбардировок сектора Газа.