Израиль начал затопление подземных туннелей в Газе

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского движения ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Wall Street Journal, этот шаг израильских военных направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Как отмечала газета, практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, а также что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Подобная мера, подчеркивала газета, может поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира.