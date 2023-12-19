ХАМАС "открыт для любой инициативы" по обмену пленными

Официальный представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что организация готова к обмену пленными, и любые инициативы, выдвинутые посредниками Катара и Египта, будут рассмотрены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Aljazeera.

Условием для переговоров представитель движения назвал прекращение израильских бомбардировок сектора Газа.

7 октября подразделения группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля в рамках операции "Наводнение Аль-Акса". В результате около 1200 израильтян и граждан других страны были убиты, еще 242 были взяты в заложники.

Ответной реакцией Израиля стала операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Железные мечи".

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа было объявлено перемирие. За это время было освобождено около 110 заложников, среди которых — граждане Израиля, России и других стран. Еще 137 человек ХАМАС продолжал удерживать.

По данным служб здравоохранения сектора Газа число жертв военных действий выросло до 19,4 тысячи человек, более 52,2 тысячи человек получили ранения.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против группировки ХАМАС будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели". Он сказал это в Тель-Авиве на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает Interfax.