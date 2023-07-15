В Голливуде бастуют актёры и сценаристы

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В Голливуде мегазабастовка: в четверг к бастующим сценаристам присоединились ещё и актеры. Теперь, судя по всему, остановится производство большинства запланированных кинокартин и многих популярных телешоу. Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС-News.

В последний раз "двойная" забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

Актёры бастовали в последний раз в июле 1980 года.

В то время разногласия между участниками профсоюза и их работодателями — гигантскими киностудиями — были связаны с прибылями от продаж видеокассет и фильмов, снятых для кабельного телевидения.

43 года спустя требования бастующих актёров касаются продукции, созданной для стриминговых платформ, а также опасений по поводу искусственного интеллекта.

Хотя цель забастовки — защитить уровень достатка актеров среднего звена, из солидарности их поддерживают и большие звезды, отказываясь выходить на съёмочную площадку и участвовать в различных промо-мероприятиях.

Актёры Голливуда присоединились к забастовке сценаристов.

Профсоюз SAG-AFTRA представляет около 160 000 актёров и других работников индустрии. Он объявил забастовку после того, как не смог заключить новый контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения к моменту истечения срока действия предыдущего, 12 июля.

Часть требований актеров такая же как и у сценаристов: на своем сайте SAG-AFTRA указывает в качестве одной из ключевых целей забастовки экономическую справедливость.

"Устаревшие условия контрактов в сочетании с новыми особенностями медиабизнеса — такими как заказы на меньшее число эпизодов в сезоне сериала и более длительные перерывы между сезонами — затрудняют для наших членов возможность достичь и поддерживать образ жизни среднего класса, работая актёром", — говорится на сайте профсоюза.

В связи с этим организация требует поднять зарплаты для актеров в уровень с инфляцией и гарантировать им промежуточный доход через так называемые "остатки" — гонорары, которые исполнители получают после каждого повторного показа фильма или программы.

Эти гонорары нужны актерам особенно когда одни съёмки закончились, а новый проект еще не начался.

Но стриминговые платформы, такие как Netlix и Disney+ не раскрывают свою статистику просмотров и выплачивают "остатки" по единому тарифу, даже если картина стала большим хитом.

SAG-AFTRA требует от кинопроизводителей привязать "остатки" к успеху фильма или шоу. По данным газеты Los Angeles Times, те пока не согласились на это условие.

Ещё одной угрозой для заработков актеров они считают искусственный интеллект. Профсоюз добивается защиты своих членов от неправомерного использования ИИ, а также справедливой компенсации за использование работы актёра в целях обучения систем ИИ. Речь идет о системах, которые потом искусственно воссоздадут образ этого актера в действии без его присутствия на съёмочной площадке.

Предлагается платить актёрам массовки зарплату за один день — 200 долларов — за то, чтобы отсканировать их образ, а потом с помощью компьютера воспроизводить его "до бесконечности в любых проектах, в которых они захотят, без согласия и компенсации".

В числе фильмов, которые затронет забастовка актеров, вероятно, продолжение киносаги "Аватар", "Гладиатор -2", "Битлджус-2", "Дэдпул 3".

В числе других блокбастеров, находящихся на съёмочном этапе – "Чудо-женщина 3", "Охотники за привидениями 4", "Муфаса: Король Лев", "Аватар 3" и "Аватар 4".

Из-за отказа звёзд участвовать в промо-мероприятиях для рекламы новых фильмов пострадают уже готовые фильмы: "Особняк с привидениями" Диснея (выходит 28 июля), новый фильм "Черепашки-ниндзя" (2 августа), детектив по роману Агаты Кристи "Призраки в Венеции" Кеннета Браны (15 сентября).