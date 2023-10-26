В Генпрокуратуре рассказали подробности задержания экс-министра юстиции
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Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил подробности задержания экс-министра юстиции Марата Бекетаева, передаёт BaigeNews.kz.
Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны.
"Уголовное дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нанёсшими особо крупный ущерб государству. Он был задержан при попытке скрыться из страны. Остальная информация является данными досудебного расследования, и, как вы знаете, уголовно- процессуальном кодексом оглашению не подлежит", - сказал Чиндалиев в кулуарах сената, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.
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