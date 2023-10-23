Антикор задержал экс-министра юстиции РК Марата Бекетаева
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
245Фото: janalyq.kz
Антикоррупционной службой задержан экс-министр юстиции Марат Бекетаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству. Работа по возврату активов продолжается", - сообщили в антикоре.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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