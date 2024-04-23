В Генпрокуратуре обсудили обеспечение безопасности казахстанцев

В Генеральной прокуратуре провели межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан. Обсуждались вопросы защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей, передаёт BaigeNews.kz.

К таким местам относят торгово-развлекательные центры, объекты культуры (театры, концертные и кинозалы, музеи), образования (школы, вузы), здравоохранения (поликлиники, больницы), общественного питания (рестораны, кафе, столовые), физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (стадионы, тренажёрные залы), места размещения туристов (гостиницы, отели), культовые здания.

В работе совещания приняли участие сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, ответственные за эту сферу.

Заместителем генерального прокурора Жандосом Умиралиевым заслушаны доклады о текущей ситуации и проводимой работе, предложения по улучшению взаимодействия, обмену информацией и мерам реагирования на различные угрозы, о совершенствовании законодательства.

На совещании также доложены промежуточные результаты проведённых выездных обследований порядка 2 000 крупных торгово-развлекательных центров и других объектов массового посещения, в ходе которых проверены состояние их защищённости, а владельцы и службы безопасности этих объектов ориентированы на обучение новым навыкам действий при угрозе терактов.

По итогам совещания Умиралиев поручил держать вопрос на постоянном контроле, в местах массового скопления граждан внедрять современные цифровые решения и системы видеонаблюдения, незамедлительно пресекать любые нарушения общественного порядка.