В эвакопунктах остаются 6546 человек в Казахстане

О паводковой ситуации к этому часу в Казахстане сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

В Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных 356 домов. С полуночи откачано свыше 148 тысяч кубометров. Продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык.

По республике с начала паводка откачано свыше 13,3 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 миллиона мешкотар и 1,5 миллиона тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 7 089 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий, вернулись в свои дома 39 932 человек. В эвакопунктах остаются 6 546 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники, 291 водооткачивающее средство и 202 плавательное средство, семь воздушных судов.

В эвакопунктах с гражданами работают психологи и медицинские работники департаментов по чрезвычайным ситуациям, Центра медицины катастроф МЧС.