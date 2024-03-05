В этот раз население меньше поддалось панике - министр по ЧС о землетрясении в Алматы
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В Алматы во время землетрясения население меньше поддалось панике по сравнению с январем, когда так же произошли подземные толчки, сообщил министр по ЧС Чингиз Аринов, передаёт BaigeNews.kz.
"С 20 февраля в Алматы работает оперативная агитационная группа министерства из числа руководителей центрального аппарата для подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям.
За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность. Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике", - сообщил министр во время заседания правительства.
При этом он подчеркнул, что предугадать происшествие землетрясение невозможно, поэтому ведомство проводит работу по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям.
Министр сообщил премьер-министру Олжасу Бектенову о том, какие действие предпринимает ведомство в связи с землетрясением в Алматы.
"Всего группой проведено порядка восьми тысяч подворовых обходов, более 650 занятий на объектах образования, а также местах массового скопления людей проведены беседы и раздача памяток.
Вчера по моему указанию, дополнительно из Узынагаша осуществлена переброска в Алматы военнослужащих воинской части министерства (ВЧ 28237) для обучения населения и отработки практических действий при землетрясении.
В настоящее время обстановка в регионах стабильная. Министерством продолжается профилактика среди населения", - заключил Чингиз Аринов.
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