В этот раз население меньше поддалось панике - министр по ЧС о землетрясении в Алматы

В Алматы во время землетрясения население меньше поддалось панике по сравнению с январем, когда так же произошли подземные толчки, сообщил министр по ЧС Чингиз Аринов, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20 февраля в Алматы работает оперативная агитационная группа министерства из числа руководителей центрального аппарата для подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям. За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность. Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике", - сообщил министр во время заседания правительства.

При этом он подчеркнул, что предугадать происшествие землетрясение невозможно, поэтому ведомство проводит работу по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям.

Министр сообщил премьер-министру Олжасу Бектенову о том, какие действие предпринимает ведомство в связи с землетрясением в Алматы.