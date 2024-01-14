В Эквадоре освободили всех находившихся в заложниках сотрудников тюрем

Власти Эквадора добились освобождения всех сотрудников тюрем, захваченных в заложники членами банд. Об этом сообщила в субботу местная служба исполнения наказаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Совместная работа службы [исполнения наказаний] <...> и национальной полиции позволила добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности и пенитенциарного надзора, а также административных служащих, которые удерживались в нескольких центрах лишения свободы", - говорится в публикации, размещённой в социальной сети X.

До этого власти информировали по меньшей мере о 139 сотрудниках, захваченных в заложники членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.

Напомним, власти Эквадора ввели в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос". В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.

7 января Генпрокуратура страны сообщила о бунтах, вспыхнувших в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло после побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" Адольфо Масиаса по кличке Фито. Его местонахождение остается неизвестным. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио заявлял об угрозах со стороны Фито.

Позднее Масиаса выложил в сеть видео, в котором заявил о готовности сдаться, если президент страны гарантирует ему жизнь,назвал обвинения в свой адрес ложными, а также утверждал, что бежал из тюрьмы, потому что знал, что его собираются убить.

10 января стало известно, что совершить побег удалось еще одному главарю преступной группировки – главе "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико. Он стал одним из 39 заключенных, сбежавших из-под стражи в тюрьме города Риобамба. "Лос-Лобос" взяли на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

9 января в студию телеканала TC Televisión в Гуаякиле ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Двое пострадали. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в Эквадоре, где произошёл вооружённый мятеж, проживают и состоят на консульском учете семеро граждан Казахстана. Ещё одна семья прибыла в страну в качестве туристов. Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал.