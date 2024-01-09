Из тюрьмы исчез лидер крупнейшей ОПГ

Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которую, в частности, подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на два месяца, передает BaigeNews.kz со ссылкой Би-би-си.

Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял могущественную мафиозную группировку "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне"). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особо тщательно.

Фото: REUTERS

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Как поясняет редактор Би-би-си по Латинской Америке Ванесса Бушшлютер,“Лос Чонерос" фактически контролируют большую часть Региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито.

"Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, — заявил президент Нобоа. — Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране".

35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, меньше трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают "Лос Чонерос" и лично Фито, который угрожал политику.