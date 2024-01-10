Мятеж в Эквадоре: консул держит связь с казахстанцами

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в Эквадоре, где произошёл вооружённый мятеж, проживают и состоят на консульском учете семеро граждан Казахстана. Ещё одна семья прибыла в страну в качестве туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал", – сообщил Смадияров.

9 января стало известно, что организованная преступность в Эквадоре подняла вооруженный мятеж, в стране разгорелся внутренний конфликт. Новый президент Даниэль Нобоа объявил 22 мафиозных группировки террористическими организациями, в тюрьмах вспыхнули бунты, по всей стране начались беспорядки.