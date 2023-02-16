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  • В "Экибастузтеплоэнерго" прокомментировали гибель супругов от удара током
pavon.kz Сегодня, 18:06
166
Сегодня, 18:06
166
Фото: pavon.kz

В "Экибастузтеплоэнерго" прокомментировали гибель супругов от удара током

Семейную пару нашли погибшей в частном доме в Экибастузе. По официальной версии, в жилище потекли батареи, вода попала на оголенный провод обогревателя, супруги получили удар током. Сын скончавшегося заявил, что мачеха не раз обращалась в "Экибастузтеплоэнерго" с заявкой на ремонт системы отопления. В компании прокомментировали случившееся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavon.kz.

В интервью газете "Наша жизнь" сын погибшего Александра Сергеенко Сергей сообщил, что жена отца пыталась дозвониться тепловикам по поводу ремонта системы отопления. Последнюю заявку она оставила на ЭТЭЦ сама, когда поехала туда три недели назад. По его словам, тела супругов обнаружил работник ТЭЦ, который приехал на вызов. 

В пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго" (ЭТЭ) заявили, что это недостоверная информация. Жильцы дома действительно обращались к тепловикам с заявлением об отключении тепловой сети для замены запорной арматуры 31 января. 

"Отключения в отопительный период производятся под контролем тепловиков при наличии у заявителя необходимых материалов для проведения ремонтных работ в кратчайшие сроки. На следующий день, 1 февраля, специалисты приехали по данному адресу. Однако отключение не произвели, так как планируемая к установке арматура не соответствовала необходимым стандартам. Специалисты дали рекомендации по подготовке необходимого оборудования к проведению ремонтных работ", - отметили в ЭТЭ.

Повторных заявлений от супругов Сергеенко, по словам тепловиков, не поступало, и специалисты компании по этому адресу больше не выезжали. Там же отметили, что проведение ремонтных работ на внутридомовых сетях частных домов не входит в зону ответственности предприятия тепловых сетей.

В день обнаружения погибших по просьбе сотрудников жилищной инспекции и полиции в частный дом отправили ассенизаторскую машину для откачки воды.

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#происшествия #Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:06
166
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