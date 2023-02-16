Тела мужчины и женщины нашли в затопленном жилом доме в Экибастузе

Фото: tatarstan24.tv

Мужчина и женщина погибли от удара током в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"13 февраля на линию 112 поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу ул. Б.Жырау. В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены труп мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.