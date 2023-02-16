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  • Тела мужчины и женщины нашли в затопленном жилом доме в Экибастузе
tatarstan24.tv Сегодня, 10:11
227
Сегодня, 10:11
227
Фото: tatarstan24.tv

Тела мужчины и женщины нашли в затопленном жилом доме в Экибастузе

Мужчина и женщина погибли от удара током в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"13 февраля на линию 112 поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу ул. Б.Жырау.  В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены труп мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - говорится в сообщении. 

Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза. 

"Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования трупов выставлен предварительный диагноз “Поражение техническим электричеством“. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.

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#тела #ток #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:11
227
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