В Экибастузе подросток провалился в колодец

13-летний подросток получил ушибы, провалившись в канализационный люк в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Это произошло на улице Гридина. По информации службы "103″, вызов к ним поступил 18 сентября в 13:39. Медицинская бригада прибыла за пять минут.

"Прохожие до приезда скорой помощи достали пострадавшего из колодца. 13-летнего мальчика, получившего ушиб колена и ссадину спины, доставили в Экибастузскую городскую больницу", — рассказали на станции скорой помощи.

В горводоканале сообщили, что крышка люка была разрушена при строительстве канализации Южного поселка и подведении сетей водоснабжения. Сейчас восстанавливают асфальт. После происшествия управление полиции Экибастуза начало проверку. Между тем жители Экибастуза в соцсетях предупреждают об открытых люках на улицах города.

"Возле 9-й школы также открыт люк. Рядом идут школьники. Рядом магазин, КСК, возле Энергетиктер, 71. Закройте люк", — пишут пользователи Сети в комментариях.

В одном из сёл Алматинской области после падения в канализационный люк погиб трёхлетний мальчик. Трагедия произошла во время прогулки в детском саду.