В ЕЭК хотят выпустить карты, действующие в странах ЕАЭС и БРИКС

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В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платёжной системы, предполагающей выпуск общей платёжной карточки БРИКС и ЕАЭС. Она должна будет объединить национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств-членов ЕАЭС ("Мир", "Белкарт" и так далее), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

"В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьёзный прогресс. Работа ведётся по трём секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта", — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.