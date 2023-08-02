В ДЧС рассказали подробности гибели женщины, скончавшейся при пожаре в Аккенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ДЧС Алматы рассказали подробности трагической гибели женщины, скончавшейся от множественных травм при пожаре в ЖК "Аккент", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Arbat.media.
Исполняющий обязанности начальника ДЧС Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы заявил, что девушек бы спасли пожарные, если бы они подождали еще 20 секунд.
"Люди выпрыгивали из окон, они совершали ошибку. Нужно было сохранять спокойствие. Наши подразделения уже продвинулись и если бы они подождали 20 секунд, то двери бы вскрыли. Когда мы зашли и спасли ее мать с помощью спасательных колпаков, они выпрыгнули. Если бы они выдержали и стояли на балконе, то этих двух девушек наши пожарные тоже бы спасли", - сказал глава ДЧС.
Ранее сообщалось, что при пожаре от множественныхз травм скончалась девушка.
Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы.
Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.
Власти города пообещали, что семье погибшей при пожаре в Алматы будет оказана вся необходимая помощь
Самое читаемое
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 352227
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 133909
- Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы 27.09.2022 112711
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 09.02.2023 104796
- Масимов приказал оставить здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области — генпрокурор 05.01.2023 95816