В ДЧС рассказали подробности гибели женщины, скончавшейся при пожаре в Аккенте

В ДЧС Алматы рассказали подробности трагической гибели женщины, скончавшейся от множественных травм при пожаре в ЖК "Аккент", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Arbat.media.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы заявил, что девушек бы спасли пожарные, если бы они подождали еще 20 секунд.

"Люди выпрыгивали из окон, они совершали ошибку. Нужно было сохранять спокойствие. Наши подразделения уже продвинулись и если бы они подождали 20 секунд, то двери бы вскрыли. Когда мы зашли и спасли ее мать с помощью спасательных колпаков, они выпрыгнули. Если бы они выдержали и стояли на балконе, то этих двух девушек наши пожарные тоже бы спасли", - сказал глава ДЧС.

Ранее сообщалось, что при пожаре от множественныхз травм скончалась девушка.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы.

Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

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