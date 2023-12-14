В четырёх сёлах Жамбылской области восстановили газоснабжение после аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию "КазТрансГаз Аймак".

Сообщалось, что 12 декабря вечером в сельском округе Гродеково Жамбылского района произошёл разрыв надземного газопровода из-за деформации и аномальных морозов (минус 32 градуса). В результате повреждены пять стыков вдоль надземного газопровода.

Без газоснабжения остались сёла Жасоркен, Кызылкайнар, Гродеково, Кызыл-Дихан, всего 1200 абонентов частного сектора, 21 коммунально-бытовой объект.

Существующий газопровод был введён в эксплуатацию 1991 году.

"Для локализации утечки газа на сварном стыке аварийная бригада перекрыли надземную задвижку и приступила к аварийно-восстановительным работам. Аварийно-восстановительные работы проводились силами Жамбылского районного газового хозяйства, продолжались всю ночь. Все восстановительные работы завершены, газ подан всем потребителям населённых пунктов", - сообщили в компании.