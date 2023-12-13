Четыре села остались без газа во время мороза в Жамбылской области

Из-за аварии на газопроводе четыре села в Жамбылской области остались без отопления в 30-градусный мороз, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП случилось 12 декабря в 21:25 у села Гродеково.

"Произошёл разрыв надземного газопровода из-за деформации и аномальных морозов (минус 32 градуса). Повреждены пять стыков вдоль надземного газопровода. Без газоснабжения остались сёла Жасоркен, Кызылкайнар, Гродеково и Кызыл-Дихан). Всего 1 200 абонентов частного сектора, 21 коммунально-бытовой объект", - сообщили в компании "КазТрансГаз Аймак".

По данным АО, газопровод высокого давления второй категории диаметром 325 мм предназначен для газификации Жамбылского района, введён в эксплуатацию 1991 году.

Для локализации утечки газа на сварном стыке аварийная бригада перекрыла надземную задвижку и приступила к аварийно-восстановительным работам. Они продолжались всю ночь и сейчас находятся на стадии завершения.