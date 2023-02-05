В бригаду скорой помощи в Казахстане добавили парамедика

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Минздрав РК внёс изменения в правила оказания скорой медпомощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе министерства, делается это для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению.

Согласно дуокументу, в состав бригады скорой помощи включен парамедик — специалист, который прошёл курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи. Он может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов.

"В моногородах с численностью населения от 100 тысяч человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25 процентов от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля", — говорится в сообщении ведомства.

На сегодня в стране функционируют около 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18 процентов — это специализированные врачебные бригады.

"Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", — отмечают в министерстве.

Также станциям скорой помощи предоставят доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.

Напомним, что станции Скорой помощи оснащаются бригадами из расчёта одна бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчёта 1 бригада на 35 тысяч и менее, с учетом обращаемости населения.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов, в населённых пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.